С понедельника в Парголово начнется ремонт Ольгинской дороги

В понедельник, 9 августа, в Санкт-Петербурге в поселке Парголово Ленинградской области начнется ремонт Ольгинской дороги. Предполагается, что дорожные работы будут закончены в конце августа. За время ремонта дороги рабочие будут обновлять асфальт. На это все выделили 14,3 миллиона рублей. Также в Смольном отметили, что движение на данном участке проезжей части будет перекрыто.

«11 августа на участке Донецкой улицы, примыкающем к Ольгинской дороге, будет прекращено движение транспорта», — заявили в правительстве.

Кроме того, в четверг, 12 августа будет ограничено движение на участке в створе с улицей Шишкина, а также на участке Пригородной улицы, примыкающей к улице Шишкина. Остальное время организуют с поэтапным перекрытием дорог.