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Комтранс предоставил петербуржцам новый список патрулирования парковок

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© Фото: baltphoto.ru

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Со 2 по 4 августа сотрудники ведомства будет следить за южной частью Петербурга.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга вновь устроит рейды по выявлению нарушителей парковок и стоянок на улицах города. Новый график патрулирования опубликовал ответственный за контроль на стоянках ведомства. Также стало известно, где будут эвакуировать автомобили, которые припаркованы не по правилам.

В пресс-службе комитета сообщили, что со 2 по 4 августа инспекторы будут более внимательно проверять южную часть Северной столицы. Также стоит отметить, что будут осуществляться рейды по улицам Пушкина. Так, поиск нарушителей парковки будет осуществляться на Новодеревенской и Малиновской улицах, а также Петергофе, где 2 и 3 числа рейды пройдут на Лихардовской и Калининской улицах.

 

Сегодня, 2 августа, сотрудники Комтранса будут проверять Большую Пушкарскую, Боткинскую и Бухарестскую улицы. Во вторник поиск нарушителей будет осуществляться на 1-й линии В.О., Богатырском и Индустриальном проспектах.

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