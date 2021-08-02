Комтранс предоставил петербуржцам новый список патрулирования парковок

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга вновь устроит рейды по выявлению нарушителей парковок и стоянок на улицах города. Новый график патрулирования опубликовал ответственный за контроль на стоянках ведомства. Также стало известно, где будут эвакуировать автомобили, которые припаркованы не по правилам.

В пресс-службе комитета сообщили, что со 2 по 4 августа инспекторы будут более внимательно проверять южную часть Северной столицы. Также стоит отметить, что будут осуществляться рейды по улицам Пушкина. Так, поиск нарушителей парковки будет осуществляться на Новодеревенской и Малиновской улицах, а также Петергофе, где 2 и 3 числа рейды пройдут на Лихардовской и Калининской улицах.

Сегодня, 2 августа, сотрудники Комтранса будут проверять Большую Пушкарскую, Боткинскую и Бухарестскую улицы. Во вторник поиск нарушителей будет осуществляться на 1-й линии В.О., Богатырском и Индустриальном проспектах.