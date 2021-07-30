Из-за проведения соревнований по тритлону ожидаются масштабные перекрытия дорог

В воскресенье, 1 августа, в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по триатлону Ironman 70.3 Russia St.Petersubrg. Из-за этого водителей и жителей Северной столицы ждут масштабные изменения в движении.

Перекрытие будет осуществляться в разное время, на некоторых участках будет организовано односторонне движение. Полный список перекрытия дорог разместили на официальном сайте Смольного.

Кроме того, автолюбителей предупредили о том, что необходимо внимательно смотреть за дорожными знаками, а также за местами, где парковка запрещена во время проведения спортивных соревнований.