В центре Петербурга не успевают эвакуировать нарушителей парковки, как тут же появляются новые

В Санкт-Петербурге до сих пор проводятся рейды Комитета по транспорту города по выявлению нарушителей парковки и остановки под запрещающими знаками. В этот раз проверка затронула участок около ТРЦ «Галерея».

Как сообщает «Мойка78», сотрудники ведомства не успевали эвакуировать нарушителей, как на их месте сразу же появлялись новые автомобили. Очевидцы сообщили, что на этот момент инспекторы Управления по выявлению административных правонарушений еще не уехали.

«Далеко не секрет, что неправильно припаркованные автомобили являются частой причиной создания аварийных ситуаций, поэтому наша задача – навести порядок с парковкой на улично-дорожной сети города и тем самым обеспечить безопасность дорожного движения», — сообщили в Комтрансе.

Напомним, что рейды комитета начались 29 июня. За это время на штрафстоянку было отправлено 1513 автомобилей.