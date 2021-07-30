В Петербурге пока не определились с трассой для КАД-2

В четверг, 29 июля, в эфире телеканала «78» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на данный момент трасса, по которой будет проходить КАД-2, еще не определена. Также глава Северной столицы отметил, что вопрос о строительстве КАД-2 поднимался много лет, но данный момент власти пытаются разгрузить город из-за образующихся пробок на КАД-1.

«Самое важное, что дорога пойдет по территории Ленинградской области и даст возможность соединить часть населенных пунктов. Дорога расширит возможность трафика через Финляндию», — сообщил градоначальник.

Также Беглов отметил, что есть старая «бетонка», но это не означает, что трасса пройдет по ней. Частично она будет использована, но на данный момент этот вопрос решается.