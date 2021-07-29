На развязке КАД с пересечением ЗСД будет перекрыто движение

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на развязке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге в узле пересечения с ЗСД и Дачным проспектом в конце июля – начале августа будет перекрыто движение: перекроют 2 съезда.

На развязке на 71-м километре КАД будут проходить работы по устранению колеи и перекроют съезд с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД, а также с внутреннего кольца КА на Предпортовую улицу.

Также сообщается, что с 30 июля по 2 августа будут перекрываться попеременно одна полоса на съезде из Северной столицы с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и внешнее кольцо КАД. Отметим, что на данном участке две полосы для движения.