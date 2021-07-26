С понедельника скорость автомобилей на дороге будут проверять с помощью комплексов фиксации

В Санкт-Петербурге, с понедельника, 26 июля, по улицам города начнут передвигаться комплексы фиксации, которые будут проверять соблюдение скорости автомобилей на дорогах.

Фоторадарные комплексы будут ездить по крупнейшим магистралям Северной столицы 08:00 до 21:00. Системы будут проверять соблюдение скоростного режима водителями на аварийно-опасных участках дороги.

В Комитете по информатизации и связи сообщили, что вся информация о нарушителях будет передаваться в ЦАФАП. После получения того или иного дела, будет приниматься соответствующее решение.