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В Петербурге отремонтируют еще пять дорог в рамках национального проекта

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© Фото: baltphoto.ru

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Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В среду, 21 июля, в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что на текущей неделе начнется ремонт еще пяти дорог. Он будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В этом году наш город присоединился к реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мы получили 1 миллиард рублей, в том числе, на ремонт Пискаревского проспекта – одной из крупнейших и загруженных петербургских магистралей», — сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Также он отметил, что из федерального бюджета на увеличение количества ремонтируемых дорог будет выделено 900 млн рублей.

С 22 июля по 15 сентября будет идти ремонт покрытия на улице Володарского в Сестрорецке. Работы будут охватывать участок от площади Свободы до Приморского шоссе. Протяженность участка ремонта составит 2,35 км.

Кроме того, 24 июля, будут идти дорожные работы еще на четырех дорогах: на 4-й линии В.О., на Пискаревском проспекте, на улице Александра Матросова в Павловске, а также на улице Куйбышева. Закончить все работы планируют осенью.

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