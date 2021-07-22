На участке КАД до лета будет перекрыто движение

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что участок Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе будет перекрыто движение.

В районе внешнего кольца КАД с 64,3-го км по 65,3-й км будут проводиться дорожные работы по замене двух деформационных швов на путепроводе через Московское шоссе и путепроводе через железную дорогу.

Также отметим, что с 29 июля по 11 августа будут перекрыты первая, вторая и переходно-скоростная полосы на съезде с внешнего кольца на Витебский проспект. С 12 по 26 августа ограничат движение по третьей и четвертой полосам.