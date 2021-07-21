После дождя на КАД образовалась пена

В Санкт-Петербурге после прошедшего дождя жители Северной столицы обнаружили на КАД образовавшуюся белую густую пену. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, аномалию автолюбители наблюдали на Васильевском острове, а также на Ленинском проспекте и в Рыбацком.

«Что это такое – непонятно. Страшно ехать», — заявил в соцсетях один из водителей.

Многие пользователи в интернете уверяют, что ничего страшного в пене нет. Некоторые петербуржцы предполагают, что проезжая часть «вспенилась» из-за того, что прошел дождь и смыл остатки шампуня, которым мою дороги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в среду, 21 июня, в Петербурге ожидается снижение температуры до +19..+21 градуса по Цельсию. Однако осадков не ожидается.