Из-за ремонта в тоннеле у Гренадерского моста будет перекрыто движение

В пресс-службе ГАТИ Санкт-Петербурга сообщили, что 13 и 15 июля на некоторых участках дороги вступят в силу новые дорожные ограничения.

Отмечается, что движение в тоннеле около Гренадерского моста будет перекрыто из-за размещения временного ограждения для производства ремонтных работ. Ограничения пройдут с 15 июля по 13 сентября.

Также с 13 июля перекроют движение по участку проспекта Маршала Жукова от проспекта Ветеранов до Кронштадтской улицы. Ограничение будет связано с проведением ремонта дорожного покрытия, и пройдет поэтапно до 10 октября.

Кроме того, с 13 июля 2021 года по 26 апреля 2022 года в связи с проведением ремонта фасада здания с установкой пешеходной галереи будет перекрыто движение по Конногвардейскому бульвару от Сенатской площади до Замятина переулка, а также по Замятину переулку от Галерной улицы до Конногвардейского бульвара.