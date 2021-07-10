Комтранс предоставил водителям Петербурга возможность по-новому оплачивать парковку

В пресс-службе Смольного сообщили, что у водителей в Санкт-Петербурге появился новый способ для того чтобы оплатить парковку. Комитету по транспорту Северной столицы удалось договориться с двумя банками — Сбербанком и Петербургским социальным коммерческим банком (ПСКБ).

Портал «МК в Питере» отметил, что теперь автолюбители смогут оплачивать парковку через мобильное приложение Сбербанка и его паркоматы, а также через паркоматы ПСКБ. Они уже добавились к имеющимся способам оплаты.

«Жители Петербурга — люди добропорядочные и оплачивают парковку. Поэтому для них мы развиваем все новые и новые способы. Делаем это легче и удобнее», — заявил заместитель главы Комтранса Дмитрий Ванчков.

Теперь, чтобы оплатить свое место на парковке водитель должен будет ввести номер своего автомобиля, а также то количество времени, которое он потратит на стоянку и номер парковочного места. После совершить оплату.