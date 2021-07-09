На ремонт дорог в Петербурге из федерального бюджета выделят 900 млн рублей

В Смольном сообщили, что на ремонт дорог в Санкт-Петербурге из федерального бюджета будет выделено 900 млн рублей. Распоряжение правительства России было подписано уже в конце июня.

На данный момент Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы вместе с Министерством транспорта РФ и «Росавтодором» составляют список дорог, подлежащих ремонту. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что благодаря выделенным средствам, удастся провести работы на 80 объектах.

«Общая протяжённость отремонтированных дорог составит более 133 км, что на 25% больше, чем планировалось», — сообщил Беглов.

Деньги на ремонт дорог были выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».