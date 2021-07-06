За выходные полицейские поймали 128 «машин-призраков»

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что за прошедшие выходные в Северной столицы было остановлено 128 водителей, которые управляли автомобилем с архивными государственными номерами. Их называют «машины-призраки».

«Как и положено в таких случаях, оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства были изъяты у водителей, а сами они привлечены к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.

В правоохранительных органах отметили, что с такими номерами ездят лихачи, которые не поставили автомобиль на учет, чтобы не было возможности привлечения их к административной ответственности.

Отметим, что за нарушение правил установки государственных номеров, согласно статье 12.2 КоАП РФ, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.