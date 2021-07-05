Ремонт дороги на Коннолахтинской ограничит автомобильное движение

В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что движение на участке на Коннолахтинской дороге пройдет ремонт. Дорожные работы по замене асфальта начнутся 6 июля и будут проходить на участке от улицы 3-я Конная Лахта до Левашовского шоссе.

Подрядчиком выступит компания АО «ВАД». Для того, чтобы уложить новое дорожное покрытие потребуется около 104 миллионов рублей.

Ремонт дороги займет почти месяц. Примерное окончание работ на Коннолахтинской дороге запланировано на конец июля.