Ремонт дорожного покрытия на проспекте Обуховской Обороны оценивается в 416 млн рублей

В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что на проспекте Обуховской Обороны планируется масштабный ремонт дорожного покрытия в зоне трамвайных путей. Работы будут проводится от улицы Шелгунова до Володарского моста, а также на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и Шлиссельбургского шоссе.

Ремонтные работы будут идти до 16 июля. После рабочие будут приступать к ремонту проезжей части и тротуаров. В связи с проведением дорожных работ движение по проспекту будет ограничено в период с 3 по 16 июля.

Подрядчиком стал ООО «СК «Орион плюс». На ремонт дороги было выделено 416,2 млн рублей