Линия от Ладожского вокзала по Гранитной улице перейдет ГУП «Горэлектротрансу»

В Санкт-Петербурге ГУП «Горэлектротрнас» получит в свое владение трамвайную линию, которая будет идти от Ладожского вокзала по Гранитной улице. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов. Решение замглавы города, в среду, 30 июня, выложила инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе выложили ответ заместителя председателя Комитета по инвестициям Максима Шарипова. В нем рассказывалось о будущем трамвайной линии от Ладожского вокзала по Гранитной улице.

«Вице-губернатором Санкт-Петербурга М.Ю. Соколовым принято решение о передаче трамвайной инфраструктуры, расположенной по Гранитной улице, СПб ГУП «Горэлектротранс», — сообщили в выложенном в группе посте.

Трамвайная линия будет передана в установленном порядке распоряжения Комитета имущественных отношений.