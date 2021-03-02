Дизельный проезд решили расширить

Теперь на этой магистрали будет 4 полосы для движения транспорта.

В Петербурге разработали проект капремонта Дизельного проезда. Документация получила положительное заключение "Центра государственной экспертизы", сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Проезд давно нуждается в ремонте - на нем есть и выбоины, и ямы, и колейность. В целом, магистраль нуждается в обновлении.

Проект подготовило ООО "Фундаментстрой". Во-первых, Дизельный проезд планируется расширить до четырех полос, заменить покрытие проезжей части, обустроить тротуары и бордюры, установить элементы освещения. На обочинах появятся зеленые насаждения.

Пока неизвестно, когда начнутся работы по ремонту.