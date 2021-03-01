В Смольном рассказали, откуда на дорогах Петербурга появляются ямы весной

Смольный назвал причиной образования ям и выбоин на дорогах «температурные качели». Частая смена температуры через ноль градусов плохо влияет на состояние дорожного полотна, отметили в комитете, уточнив, что при плюсе тающий снег просачивается через мелкие трещины.

В итоге, когда температура снова опускается в минус, влага замерзает внутри асфальтобетона, разрушая его.

В Петербурге, отметили в КРТИ, «ямочным» ремонтом магистралей занимается комитет по благоустройству.

"Невские новости" отмечают, что в некоторых районах Северной столицы ямы достаточно большие. Так, огромная яма, например, «притаилась» на дне лужи на Профессора Качалова. Еще одну выбоину заметили на Волховском шоссе и на проспекте Обуховской обороны.

Как писал Санкт-Петербург.ру, синоптики ожидают, что после оттепели в начале марта в нашем городе снова будут минусовые температуры. В середине месяца могут ударить серьезные морозы - до -15 градусов.