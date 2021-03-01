Российским автолюбителям рассказали про новый дорожный знак

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация», который начал действовать на российских дорогах с 1 марта, обозначает места возможного применения стационарных или мобильных дорожных камер. Его можно размещать за пределами населенного пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля каждой камеры.

При этом в самом населенном пункте знак можно установить только один раз на въезде в него. В целом знак будет выглядеть так же, как и предыдущий (8.23), однако его можно будет размещать на желтом фоне и без привязки к другому дорожному знаку.

При этом таблички "Фотовидеофиксация", которые были установлены до 1 марта, для экономии бюджета останутся на своих местах. В остальном, правила для дорожных знаков не меняются. Некоторое время тому назад появлялсь противоречивая информация о том, что могут поменяться правила для коммерческих указателей желтого цвета, которые прикрепляются под основным дорожным знаком. Однако, это не произошло. Коммерческие структуры самостоятельно готовят таблички, которые увтреждают у соответствующих органов. Например, можно заказать изготовление знаков дорожного движения на сайте adv-f1.ru, после чего утвердить их со службами дорожного движения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, согласно исследованию социологов, в 2020 году мужчины нарушали правила дорожного движения в три раза чаще, чем женщины.