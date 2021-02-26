Смольный решил отремонтировать дороги на севере Петербурга за 3 млрд рублей

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключила контракт с подрядчиком на ремонт дорог на севере Петербурга. Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, стоимость контракта составила почти 3 млрд рублей.

Работы будет проводить АО "ВАД" в этом и будущем году. Будут отремонтированы трассы по 23 адресам в Петербурге.

Например, ремонт коснется проспекта Энгельса, Муринского и Пискаревского проспектов.

Также будут чинить проспект Большевиков.