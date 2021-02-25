Матч "Зенита" перекроет ряд улиц в Петербурге

Петербуржцев предупредили о перекрытии улиц из-за матча «Зенита» и «Ростова» на стадионе «Газпром Арена». Матч состоится 27 февраля и уже с полуночи нельзя будет проехать по улице Савиной, по Большому Петровскому мосту и набережной Гребного канаа.



Также закроют движение на Крестовском проспекте, Южной дороге в направлении к Теннисной аллее, а также на Северной дороге в направлении к Велосипедной аллее.

В КРТИ уточнили, что непосредственно перед матчем, за несколько часов, закроют часть набережной Мартынов. По Теннисной и Велосипедной аллеям движение будет двусторонним.

«Зенит» и «Ростов» встретятся в рамках 20 тура РПЛ.

С подробной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться — здесь.