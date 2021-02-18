ГИБДД навыписывала россиянам штрафов на 117 млрд рублей

В 2020 году общее количество штрафов, которые были выписаны водителям за нарушения ПДД, выросло на 10% относительно показателей 2019 года — до 167 млн постановлений. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на данные МВД.

Таким образом, общая сумма штрафов российским автолюбителям сотавила 117 млрд руб.

Лидером по нарушениям правил дорожного движения ожидаемо оказалась Москва (23 млрд руб. штрафов). Второе место у Московской области с почти 19 млрд.

Санкт-Петербург в тройку лидеров не попал.



При этом есть регионы, где сумма выписанных штрафов относительно 2019 года выросла в 2-3 раза. Лидерами в этом стали Тульская область (+200%; 2,05 млрд руб.), Башкирия (рост на 135%; 2,57 млрд руб.) и Карелия (+101%; 376 млн руб.).

Меньше всего штрафов выписывали на Чукотке, однако это единственный регион РФ, в котором нет ни одной камеры.