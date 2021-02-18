На праздники увеличат число поездов между Петербургом и Москвой

Между Петербургом и Москвой в праздничные дни будут курсировать дополнительные поезда. Пресс-служба ОЖД сообщает, что допсоставы назначаются уже с 19 февраля.

В целом больше поездов на 23 февраля будет с 19 по 24 число, а на 8 Марта - с 5 числа.

"Добавку" получат рейсы №25/26, №29, №56, №232/233/234.

Все рейсы ночные: отправляться составы будут в районе 22-23 часов с прибытием на конечную станцию утром следующего дня.

Актуальное расписание поездов можно посмотреть на сайте РЖД или на Московском вокзале.

Как писал Санкт-Петербург.ру, отдыхать на День Защитника Отечества россияне будут три дня: с 21 по 23 февраля. На 8 Марта также выйдет три дня, учитывая предпраздничные субботу и воскресенье: с 6 по 8 марта.