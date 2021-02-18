Российско-турецкая компания будет строить ШМСД

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге будет строить российско-турецкая компания - совместное предприятие ООО «ПУСК», ООО «Актив» и турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН». Договор между предприятием и "Магистралью северной столицы" уже подписан, пишет АБН.

Работы по возведению развязки ЗСД начнутся уже в этом году.

Как писал Санкт-Петербург.ру, из федерального бюджета на возведение ШМСД поступил 1 млрд руб. В целом на магистраль в течение ближайших лет потратят 40 млрд.

Ожидается, что ШМСД разгрузит уличную сеть в южной части Петербурга и улучшит сообщение с Ленобластью и другими регионами.