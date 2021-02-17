Из-за пандемии коронавируса в Петербург не доставили новые троллейбусы и автобусы

Из-за пандемии коронавируса перевозчики Петербурга не смогли получить свыше 200 автобусов и троллейбусов. Как отмечает пресс-служба «Пассажиравтотранса», в прошлом году компания приобрела пять сотен машин, однако не все поставщики доставили их в указанные сроки, за что получили штрафы.

Так, 65 ЛиАЗов за 1,2 млрд руб. задержали на месяц. Из-за этого поставщику пришлось выплатить штраф в 600 тыс. руб.

87 троллейбусов «Адмирал» привезли только в январе 2021 года, хотя по контракту они должны были прибыть до конца июня 2020 года, а 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Авангард» Петербург ждет до сих пор.

Также были проблемы с поставкой 100 больших дизельных автобусов ЛиАЗ - их поставили с задержкой в три месяца. В итоге подвижной состав вышел на линию лишь в декабре.