Петербург встал в пробках утром во вторник из-за снегопада, осадки будут идти весь день

Ситуация на дорогах Петербурга утром во вторник достаточно сложная. Около 9 утра сервис "Яндекс.Пробки" зафиксировал редкие для северной столицы 9 баллов.

К настоящему времени трафик немного успокоился, однако по городу все равно сложно проехать - красных зон достаточно много. Общая картина - это 6 баллов на 11 ч утра.

В центре особо сложно проехать по набережным Фонтанки, Обводного канала и Садовой улице.

На Петроградке стоит Новоладожская улица и Каменноостровский в сторону центра.

На Васильевском острове "красные" Уральская улица и набережная Макарова.

На КАД пробка в районе Мурино, где, судя по данным "Яндекса", произошло три ДТП.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе ожидается сильный снегопад. Автолюбителям стоит учитывать прогноз, рассчитывая время в пути.