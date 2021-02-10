М11 перекрыли под Санкт-Петербургом из-за обрыва ЛЭП

В Петербурге на платной трассе М-11 начали ремонтировать линию электропередачи и дорогу перекрыли в обе стороны. Три часа проехать по ней будет нельзя, сообщает пресс-служба ООО «Магистраль двух столиц».

Открыть трассу намерены в 17 ч.

Дорожники просят водителей выбирать маршруты объезда заранее.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне водителей нашего города предупредили о перекрытиях магистралей. На некоторых начинается ремонт трамвайных путей, на других - строительство пешеходной галереи. Подробности читайте в нашей новости.