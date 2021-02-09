Властям Петербурга поручили доработать план развития транспортной системы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Петербурга и Ленобласти доработать комплексный план развития транспортной системы двух регионов до 2024 года. Как пишет РИА Новости, на внесение коррективов у руководства регионов есть месяц.

В плане выделены более четырех сотен наиболее важных мероприятий. Самыми важными власти северной столицы и Ленобласти считают строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), подключение Западного скоростного диаметра к ШМСД и Южной широтной магистрали, а также строительство подземки.

Хуснуллин предложил взять этот план за основу. Он подчеркнул, что создаваемая для двух регионов транспортная система должна повысить пропускную способность на 10-15%.

Эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев отметил в комментарии "Невским новостям", что месяц на доработку плана - это очень мало. Вероятно, документ будет дорабатываться в процессе.

Как писал Санкт-Петербург.ру, строительство новых станций метро решили продлить - до конца 2024 года.

Что касается ШМСД, то на нее финансирование частично выделялось из федерального бюджета и поступало от ВТБ.