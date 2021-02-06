Центр Петербурга встал в пробках

В субботу в центре Петербурга образовались пробки. Сервис «Яндекс.Карты» пока оценивает заторы в 4 балла. В пробках стоит Садовая улица и Лиговский проспект.

Перекрыты Невский проспект и прилежащие улицы, из-за чего встала Дворцовая набережная и набережная Кутузова.

Как отмечает "ПД", частично причиной заторов стали дорожные работы.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что заметили снегоуборочную технику, которая загородила проезд на перекрёстке Садовой и Невского.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, Невский закрыт даже для общественного транспорта. Также был закрыт вестибюль станции "Невский проспект".