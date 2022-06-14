Новый уровень сервиса для клиентов предложат на заправке «Роснефти» в Петербурге

В Петербурге появилась автозаправочная станция нового формата «Зерно», которую открыла компания «Роснефть». Заправка расположена недалеко от «Лахта-центра» и отличается уникальным оформлением, а главное — предлагает своим клиентам новый уровень обслуживания.

В основе концепции станции три составляющих: технологичность, комфорт и экологичность. Чтобы увеличить скорость и качество обслуживания клиента на территории и в помещении, станции определили функциональные зоны.

«Зерно» — не только заправка, но и многофункциональный офис. Под него отвели часть помещений автозаправочного комплекса. Посетители смогут воспользоваться беспроводным интернетом, получить услуги копирования и печати документов.

Доступен клиентам АЗС и ароматный свежезаваренный кофе. Специально для его приготовления установлена высокотехнологичная роботизированная система. Посетителю доступно 24 вида кофе, по желанию он может даже приготовить напиток по собственному рецепту.

В зоне кофе гостей ждут блюда по рецептам от шеф-повара. Меню разнообразно. В нём можно найти салаты, закуски, завтраки, супы, десерты. Для легкого и быстрого перекуса также предлагаются выпечка, хот-доги, горячие блюда, сэндвичи, закуски, напитки. Гостям доступно оформление заказа с помощью смартфона. Можно просто сканировать QR-код.

Экосистема заправки «Роснефти» работает в особом режиме. Посетитель может дистанционно заправить автомобиль, заказать еду навынос. Обо всех услугах АЗК водителей проинформируют на плазменных информационных панелях, установленных на территории комплекса.<

Расположение нового комплекса позволяет заправляться тем, кто следует в популярном туристическом направлении вдоль Финского залива. Новая система увеличивает пропускную способность комплекса. Заправить свой автомобиль на ней можно современными высококачественными бензинами Pulsar и дизельным топливом. Многоступенчатый контроль «Роснефти» подтверждает высокое качество продукта. Позаботились на новой заправке и о владельцах электромобилей. Для быстрой зарядки машин установлены станции мощностью 98 кВт.

Требования экологической и промышленной безопасности полностью соблюдены при создании комплекса. На его территории есть инсталляция «Белые медведи», которая информирует о мероприятиях компании в сфере экологии. В частности, об изучении и сохранении краснокнижных арктических животных.

Заправка выполнена в зеленых оттенках, так как это основной цвет логотипа «Роснефти». Такой выбор цветовой гаммы подчеркивает стремление компании к обеспечению охраны окружающей среды и достижению максимально экологичности деятельности.