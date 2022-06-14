  • 14 Июнь 2022
USD 15.06.2022 57.0926 -0.6854
USD ММВБ  
EUR 15.06.2022 59.2481 -1.7175
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Новый уровень сервиса для клиентов предложат на заправке «Роснефти» в Петербурге

Автор:


© Фото: Роснефть

Темы дня

В Петербурге появилась автозаправочная станция нового формата «Зерно», которую открыла компания «Роснефть». Заправка расположена недалеко от «Лахта-центра» и отличается уникальным оформлением, а главное — предлагает своим клиентам новый уровень обслуживания.

В основе концепции станции три составляющих: технологичность, комфорт и экологичность. Чтобы увеличить скорость и качество обслуживания клиента на территории и в помещении, станции определили функциональные зоны.

«Зерно» — не только заправка, но и многофункциональный офис. Под него отвели часть помещений автозаправочного комплекса. Посетители смогут воспользоваться беспроводным интернетом, получить услуги копирования и печати документов.

Доступен клиентам АЗС и ароматный свежезаваренный кофе. Специально для его приготовления установлена высокотехнологичная роботизированная система. Посетителю доступно 24 вида кофе, по желанию он может даже приготовить напиток по собственному рецепту.

В зоне кофе гостей ждут блюда по рецептам от шеф-повара. Меню разнообразно. В нём можно найти салаты, закуски, завтраки, супы, десерты. Для легкого и быстрого перекуса также предлагаются выпечка, хот-доги, горячие блюда, сэндвичи, закуски, напитки. Гостям доступно оформление заказа с помощью смартфона. Можно просто сканировать QR-код.

Экосистема заправки «Роснефти» работает в особом режиме. Посетитель может дистанционно заправить автомобиль, заказать еду навынос. Обо всех услугах АЗК водителей проинформируют на плазменных информационных панелях, установленных на территории комплекса.<

Расположение нового комплекса позволяет заправляться тем, кто следует в популярном туристическом направлении вдоль Финского залива. Новая система увеличивает пропускную способность комплекса. Заправить свой автомобиль на ней можно современными высококачественными бензинами Pulsar и дизельным топливом. Многоступенчатый контроль «Роснефти» подтверждает высокое качество продукта. Позаботились на новой заправке и о владельцах электромобилей. Для быстрой зарядки машин установлены станции мощностью 98 кВт.

Требования экологической и промышленной безопасности полностью соблюдены при создании комплекса. На его территории есть инсталляция «Белые медведи», которая информирует о мероприятиях компании в сфере экологии. В частности, об изучении и сохранении краснокнижных арктических животных.

Заправка выполнена в зеленых оттенках, так как это основной цвет логотипа «Роснефти». Такой выбор цветовой гаммы подчеркивает стремление компании к обеспечению охраны окружающей среды и достижению максимально экологичности деятельности.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram