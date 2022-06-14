16 дополнительных автобусов выйдут на петербургские маршруты 15 июня

В среду, 15 июня, на петербургские улицы выйдут 16 дополнительных автобусов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», будут усилены маршруты № 33, 100, 123 и 300.

Выпуск на линию новых автобусов позволит сократить время ожидания пассажиров на маршруте №300 с 12 до 7 минут в периоды пиковой нагрузки. Ранее в июне на маршруты уже вышли 13 новых автобусов. Они вышли на маршруты №26, 61 и 130. Уменьшать интервал движения планируют и в дальнейшем.

Реализация транспортной реформы продолжается в Северной столице. Второй этап перехода к новой транспортной модели обслуживания начался в июне. Тогда в городе начали работу 20 новых автобусных маршрутов. Также были изменены трассы 12 автобусов, а две маршрутки №1 и №31 заменили социальные.

57 автобусов перешли на работу без кондуктора. Пассажиры самостоятельно оплачивают проезд банковской картой, многоразовыми проездными или билетом с QR-кодом.