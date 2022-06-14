По четырем районам Петербурга начал ходить новый автобус №249

В Петербурге начал работать новый автобусный маршрут №249. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, его путь следования проходит по четырем петербургским районам: Калининскому, Выборгскому, Петроградскому и Василеостровскому.

Маршрут обслуживают 14 автобусов большой вместимости. Он будет работать ежедневно с 5:00 и до полуночи. Ожидать транспорт на остановке потребуется от 10 до 12 минут.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что шесть дополнительных автобусных маршрутов запустили на юге Петербурга. Они повезут пассажиров в сторону Петергофа и Ломоносова.