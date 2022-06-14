Движение на КАД на северном участке КАД перекроют в ночь на 15 июня

В ночь на 15 июня будет полностью перекрыто движение на кольцевой автодороге на участке между проспектами Энгельса и Культуры. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ограничения будут действовать с 4:00 до 5:00.

За это время с трассы уберут сгоревший автокран. Сейчас он занимает на КАД полосу безопасности и первую полосу движения.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что для эвакуации специально выбрали ночное время. Мера призвана обеспечить безопасность участников дорожного движения при подъеме сгоревшего крана грузоподъемностью 100 тонн и погрузке его на трал.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что автокран на КАД загорелся днем в субботу, 11 июня. Кадрами пылающего крана очевидцы активно делились в соцсетях.