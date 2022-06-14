Посторонний предмет ненадолго закрыл вход на «Приморскую»

Утром вторника, 14 сентября, станцию петербургского метрополитена «Приморскую» ненадолго закрыли на вход. Как сообщается в Telegram-канале «Метро Петербурга», причиной стало попадание постороннего предмета в гребенку эскалатора.

Станция была закрыта на вход в 9:47. К 9:53 посторонний предмет убрали и вход на станцию возобновился. В настоящий момент станция «Приморская» работает в обычном режиме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру сообщал, что на станции метро «приморская» действует измененный график работы до конца июля. Из-за капитального ремонта эскалатора вход в вестибюль ограничивают в утренние и вечерние часы. По утрам ограничение действует с 8:00 до 9:00.