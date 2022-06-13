В Петербурге станет на 22 светофора больше

До конца текущего года на улицах Петербурга установят и подключат 22 новых светофора. Один из них уже работает на проспекте Маршала Блюхера возле дома №7. Благодаря его установке напротив действующей остановки общественного транспорта «Проспект Маршала Блюхера, 12» в скором времени появится еще одна.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в скором времени установят еще один светофор. Он будет расположен на Северном проспекте напротив домов №№ 63-65.

До конца года также разработают проекты установки еще 138 светофоров. В настоящий момент их количество в Петербурге составляет 1767.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новый светофор появился на Малом проспекте Васильевского острова.