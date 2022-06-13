Аварийные работы в Пушкине отправили в объезд восемь автобусов

В Пушкинском районе Петербурга проводятся аварийные работы возле дома №61 по Оранжерейной улице. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», их проведение повлияло на движение автобусов, следующих по восьми маршрутам.

По временным маршрутам отправлены автобусы № 186, 370, 375, 376, 378, 383, 385, 545. Аварийный участок они объезжают по Софийскому бульвару и Широкой улице. Срок завершения аварийных работ и возвращения к привычной схеме движения пока не называется.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в родительскую субботу и праздник Святой Троицы в Северной столице увеличили число автобусов в сторону кладбищ.