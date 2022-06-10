Автобусы к кладбищам в родительскую субботу

В ближайшие выходные, 11, 12 и 13 июня, в Петербурге будет увеличено количество автобусов в направлениях городских кладбищ. В пресс-службе «Организатора перевозок» сообщают, что будут усилены маршруты №90, 195 – к Южному кладбищу, №397, 398 – к Северному, №138 – к Крематорию, №347 – к Иликовскому кладбищу и №382 – к Казанскому.

Чтобы петербуржцы могли без сложностей добраться на кладбища в дни Троицкой родительской субботы, Троицы и Духова дня, на данные маршруты выйдут сразу 59 дополнительных автобусов.

Петербуржцам также напомнили, что от станции метро «Московская» до Южного кладбища можно добраться на автобусе №147, который запустили с 1 июня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что шесть дополнительных автобусов запустили в Петергоф и Ломоносов.