Движение сразу в десяти районах ограничат в Петербурге с 11 июня

В Петербурге вводятся новые ограничения дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, с 11 июня по 15 октября движение транспорта по Белградской улице от улицы Димитрова до Альпийского переулка будет перекрыто из-за реконструкция теплосети.

С 11 июня по 30 июля будут ремонтировать улицу Большая Зеленина от набережной Адмирала Лазарева до Малого проспекта Петроградской стороны. Движение ограничат.

С 15 июня по 2 августа будет ограничено движение по Игрушечному переулку в Сестрорецке от Большого Литейного переулка до Дубковского шоссе из-за строительства газопровода. С 13 июня по 31 июля ограничат движение по улице Лёни Голикова от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения.

Полный список ограничений доступен на сайте ГАТИ.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение по набережной Фонтанки ограничат движение на четыре месяца.