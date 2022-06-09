Водителям пришлось постоять в пробках на КАД и ЗСД утром четверга

Утро четверга, 9 июня, в Петербурге началось с длинных пробок на Кольцевой автодороге и Западном скоростном диаметре. По данным сервиса «Яндекс Пробки», заторы наблюдались на центральном участке ЗСД в южном направлении. Участок был окрашен красным цветом в течение длительного времени.

На участке возле реки Екатерингофка наблюдали особенно сильные затруднения. В настоящее время там проводятся ремонтные работы.

На Кольцевой автодороге сложности возникли на участке внутреннего кольца перед Большим Обуховским мостом. Дорожную обстановку там осложнило ДТП.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за связанных с массовыми мероприятиями ограничений движения в минувшие выходные в центре города наблюдались существенные пробки.