Санкции не повлияют на качество ремонта петербургских дорог

В Петербурге в самом разгаре сезон дорожных работ. Городские магистрали приводят в порядок в разных районах города. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на качестве ремонта дорог Северной столице не скажется санкционное давление.

Такую точку зрения высказывают эксперты в сфере дорожного строительства и ремонта. Начальник управления контроля качества и эксплуатации дорог «Центра комплексного благоустройства» Игорь Бей заявил, что в процессе ремонта дорожного покрытия используются только производимые в России материалы.

Отечественное происхождение всех материалов подтвердил и начальник отдела ремонта дорог комитета по развитию транспортной инфраструктуры Максим Модин. Он пояснил, что у работающих в Петербурге подрядчиков нет опасений по этому поводу.

Представители отрасли отметили, что санкции никак не повлияют и на сроки выполнения дорожных работ.