Пискаревский проспект продлят на 800 метров

В Красногвардейском районе Петербурга проложат новую четырехполосную дорогу. Как сообщили в пресс-службе администрации города, она станет продолжением Пискаревского проспекта и позволит улучшить транспортную доступность жилых кварталов между КАД и границей города.

Новая дорога пройдет по территории Петербурга и Ленинградской области. Её протяженность составит 800 метров — от КАД до трассы «Петербург – Матокса».

На перекрестке Пискаревского проспекта и Муринской дороги установят светофор. Также появятся тротуары и автобусные остановки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что маршрут КАД-2 вокруг Петербурга определят через году. Проектирование будущей трассы намечено на 2025 год.