Опубликованы места установки передвижных комплексов контроля скорости в Петербурге

Петербургским автомобилистам назвали адреса, по которым будут установлены передвижные комплексы контроля скоростного режима на неделе с 6 по 13 июня. Информацию опубликовала пресс-служба городского мониторингового центра.

Уточняется, что места размещения комплексов определяет ГИБДД. На этой неделе их установят на Приморском Суздальском, Пулковском шоссе, проспекте Ветеранов и ряде других городских магистралей. Полный список адресов, где ведется контроль соблюдения скоростного режима передвижными комплексами, доступен на сайте Городского мониторингового центра.

Если передвижной комплекс фиксирует нарушение, сведения поступают в центр видеофиксации (ЦАФАП). Там инспекторы изучают полученные материалы и выносят постановления об административном правонарушении.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на КАД начали контролировать превышение максимально допустимой скорости.