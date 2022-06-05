Автомобиль сбил лося на ночной трассе в Ленобласти

В ночь на 5 июня в Ленинградской области автомобиль «Киа» сбил лося, который бежал поперек трассы. Информация об аварии появилась в группе «Дорожный контроль Ленинградская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Удар был такой силы, что иномарка протащила животное на капоте, прежде чем остановилась. Часть туши лося оказалась в салоне. Животное погибла. Информации о состоянии находившихся в салоне автомобиля людей не сообщается.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на территории Петербурга насчитали 30 лосей и 22 кабана. Популяция проживающих в черте города животных увеличивается. Вдвое больше стало в Петербурге и зайцев-русаков.