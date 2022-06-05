Ограничения движения транспорта собрали собрали пробки в центре Петербурга

Движение в районе Исаакиевской площади, а также площади Островского в центре Петербурга затруднено. Сервис «Яндекс.Пробки» окрашивает прилегающие к ним улицы в красный и бордовый цвет.

Сложно проехать по Малой Морской улице в обоих направлениях, а также улице Якубовича. Затруднено движение по Синему мосту через Мойку и Адмиралтейскому проспекту.

Сильный затор наблюдается на Садовой улице. Движение затруднено на участке от переулка Крылова к Невскому проспекту. Также стоит набережная Фонтанки к Невском проспекту.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», ограничения движения на Исакиевской площади введены из-за Бала национальностей. На площади Островского на схему движения влияет Фестиваль цветов. Ограничения на первой будут действовать до 6 июня, а на второй — до 12 июня.