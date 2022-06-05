Движение двух трамваев на Стачек закроют 6 июня

С понедельника, 6 июня, начинается второй этап ремонта трамвайных путей на проспекте Стачек. В пресс-служба «Организатора перевозок» уточнили, что ремонтировать будут участок от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проезда. Также ремонт будет производиться на участке между Трамвайным парком № 8 и Кронштадтским путепроводом.

Ремонт продлится до 20 июня. На этот период изменят маршрут трамваев № 36 и 60. Трамвайные маршруты № 52 и 56 будут временно закрыты.

Автобусный маршрут №1М, который был введен с первым этапом ремонта на проспекте Стачек, продолжает свою работу. Он ходит от остановки «Кировский завод» до остановки «Рынок «Юнона». Временный автобус №12 соединяет остановку «Комсомольская пл.» с остановкой «Авангардная улица».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 23 мая ремонт путей на проспекте Стачек изменил маршруты четырех трамваев.