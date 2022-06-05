Ремонт на Октябрьском бульваре изменит трассу автобусного маршрута №187

На юге Петербурга временно изменится маршрут автобуса №187, который соединяет Пушкин со станцией метро «Московская». Как сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», причиной станут дорожные работы, которые начались в 10:00 пятого июня.

Ремонтируют участок Октябрьского бульвара от Египетских ворот до Школьной улицы. По пути следования в Пушкин автобус объедет закрытый участок по Дворцовой улице. В обратном направлении маршрут объезда проходит через Школьную и Ленинградскую улицы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что будут введены ограничения движения в центре города в связи проведением Фестиваля цветов и Бала национальностей. Ограничения будут действовать в период с 9 по 12 июня.