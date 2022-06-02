Петербуржцы рассказали, чем удобны новые автобусы

Второй этап транспортной реформы начался в Петербурге. Новых автобусов на улице города становится всё больше. Как пишет «Патрульный Петербурга», горожане уже успели оценить удобство нового транспорта и теперь активно делятся мнениями в социальных сетях.

Петербуржцев порадовало техническое оснащение автобусов. В частности, по душе горожанам пришлась возможность оплатить проезд бесконтактным способом и зарядить смартфон в пути.

Как напомнил один из пассажиров, раньше такой роскоши, как USB-порт для зарядки телефона, в автобусах не было. Другой пояснил, что новшество ему особенно удобно, когда он едет с работы. Подзарядка телефона позволяет оставаться на связи с близкими.

Понравился горожанам и внешний вид автобусов. Как написала петербурженка, они чистые и аккуратные, а также не коптят, как это делали старые.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на втором этапе транспортной реформы на маршруты выйдут 693 новых автобуса.