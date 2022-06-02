Депутат Ржаненков назвал новую транспортную модель Петербурга удобной и эффективной

Председатель комиссии Заксобрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков назвал основные преимущества перехода Петербурга к новой транспортной модели обслуживания. Как сообщает «МК в Питере», транспортная реформа была действительно крайне необходима городу.

Парламентарий отметил, что единообразие в сфере льготного проезда — это не только удобно и эффективно, но и справедливо. Возможность льготной оплаты также предоставляется на дополнительных вариантах маршрутов и пересадок.

Александр Ражненков отметил, что иногда ощущаются непредвиденные обстоятельства, но в целом реформа в Петербурге проходит по плану. Важно то, что пассажиры могут выбирать из нескольких способов для оплаты проезда. Для кого-то это будет «Подорожник», для другого — «Единая карта петербуржца», для третьего — банковская карта. Важно, что все эти категории пассажиров могут оплатить свой проезд без проблем.

Парламентарий подчеркнул, что реализованная в рамках новой модели транспортного обслуживания система оплаты проезда обеспечивает комфорт для всех категорий пассажиров вне зависимости от их статуса.

В июне бесконтакную систему оплаты проезда внедрят еще на 94 автобусных маршрутах. Пассажиры будут самостоятельно оплачивать свой проезд, используя проездные билеты или разовые билеты c QR-кодом.