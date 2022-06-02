Депутат Цивилев рассказал об удобстве единой льготной системы в транспорте Петербурга

Максимальное удобство для горожан обеспечит переход Петербурга к единой льготной системе в общественном транспорте. Такую точку зрения выразил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Слова парламентария передает «МК в Питере».

Теперь любой маршрут для своего передвижения смогут выбирать студенты, родители школьников, пенсионеры. Не нужно будет задумываться если ли в нем льготы. Везде будет работать не только единая система оплаты, но и пересадочный тариф. Нововведение недавно опробовали сотрудники постоянной городской комиссии по транспорту. В настоящее время они заняты подготовкой предложений по усовершенствованию для комитета по транспорту.

Единую транспортную систему в Петербурге планировали создать с самого начала подготовки к реформе. 1 июня в городе начался второй этап реализации реформы. Для горожан заработали 20 новых автобусных маршрутов.